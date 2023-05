Ultime Notizie – Busta con minacce e proiettile a Fugatti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 29 maggio 2023) “Bastardo, il prossimo è tuo. Attenzione, hai due figli”. E’ il messaggio scritto in stampatello su un foglio a quadri indirizzato al presidente della provincia di Trento, Maurizio, e firmato ‘Il lupo solitario’. Nellacon la lettera dianche uncalibro 7,65. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione