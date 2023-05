Ultime Notizie – “Buon governo centrodestra prevale ancora una volta”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il Cav esulta: “Strappato alla sinistra, per la primanella storia, il Comune di Ancona, unico capoluogo di Regione al voto” “Il turno dei ballottaggi delle elezioni amministrative apporta a Forza Italia e algrandi soddisfazioni. Strappiamo alla sinistra, per la primanella storia, il Comune di Ancona, unico capoluogo di Regione al voto. Conquistiamo Brindisi e ci confermiamo a Catania, Massa, Pisa e Siena”. Così Silvio Berlusconi, commentando l’esito dei ballottaggi. “Ildelunae rafforza l’azione che stiamo conducendo alla guida della Nazione.lavoro ai nuovi sindaci eletti!”, conclude il leader di Forza Italia. Adnkronos, ENTD, Get ...