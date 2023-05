Ultime Notizie – 3 morti e un disperso

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tree un. E’ questo il bilancio della tragedia avvenuta sul lago Maggiore dove, a causa di una tromba d’aria, un’imbarcazione si è ribaltata. I corpi senza vita delle tre persone sono stati recuperati nella notte si legge sul profilo dei vigili del fuoco impegnati, con i sommozzatori e un elicottero, nelle ricerche. Cosa è successo L’incidente, nelle acque antistanti Lisanza, è avvenuto nella serata di domenica. A provocare il ribaltamento una tromba d’aria della barca a vela di 16 metri noleggiata da turisti. A bordo del natante c’erano 25 persone. In 5 sono stati portati in ospedale per accertamenti, tre delle quali in codice verde e due in codice giallo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione