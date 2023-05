Ultima letterina di Littizzetto | “Cara Rai | spero ci ritroveremo in un’Italia diversa”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lucianacon la sua (alla Rai saluta il pubblico di Raitre e manda la stoccata al governo. L’puntata di “Che tempo che fa” vede Fabio Fazio ringraziare il pubblico per i quarant’anni trascorsi in Rai: dal prossimo autunno, infatti, trasloca su Nove. E ovviamente la comica lo segue. Così, l’puntata (in onda domenica 28 maggio), ricca di ospiti, è tutta incentrata su questo addio. La comica torinese si presenta in studio con il carrello montacarichi, pronta per il traslocoLa comica torinese si presenta in studio con il carrello montacarichi, pronta per il trasloco: “A mezzanotte scatta lo sfratto definitivo” dice. E poi punta alla poltrona: “Questa dobbiamo portarla via qua ci sono stati culi illustri, dovevamo farla firmare”. Quindi ipotizza “a chi lasciare i ...