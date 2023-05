Uganda | Museveni firma la pena di morte per i gay Trudeau che attaccò la Meloni sugli Lgbt lo omaggiava…

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il presidente dell’Yowerihato una legge che rende illegali gli atti omosessuali e prevede, tra l’altro, ladiper i gay condannati per stupro o per rapporti sessuali con minori o disabili. Lo ha confermato la portavoce del Parlamento Anita Annet Among e l’ufficio del presidente ugandese. Con l’entrata in vigore della nuova legge, le persone o i gruppi che difendono gli omosessuali, come gli attivisti, rischiano di ricevere pene fino a 20 anni di carcere. Il presidente dell’che perseguita i gay e quelle critiche dialla… Pensate, nel 2020 il premier canadese, Justin, che recentemente si è permesso di criticare il premier italiano Giorgia ...

President Joe Biden’s administration has said it will also consider sanctions on countries with anti-LGBTQ legislation, including Uganda.Uganda's President Yoweri Museveni has signed one of the world's harshest anti-LGBTQ laws, including the death penalty ...