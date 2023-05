UeD | Gli ultimi due troni un fallimento scontato | Maria De Filippi sotto accusa

Questo perché ha avuto una brutta esperienza e per leiuomini rappresentano un capitolo chiuso. 'Da sola sto in pace' , confessa l'ex dama.: Angela Troina all'attacco su Gemma e ci va giù ...Che per me è molto importante a differenza delle vostre ca*ate!', ha tuonato l'ex volto diche ha sottolineato come il chiacchiericcio fine a se stessosta creando grattacapi non da poco. ...ascolti non sono eccezionali, ma nemmeno da buttare. Inoltre ci vorrebbe un'idea per ... Sarà identico a quello di quest'anno: Beautiful, Terra amara,

Nicole e Carlo, la coppia di Uomini e Donne ospite al programma Verissimo per la prima volta ilmessaggero.it

Nicole Santinelli rompe il silenzio dopo la rottura con il corteggiatore: "Viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa" Sabato scorso Carlo Alberto ...L'ex tronista genera ancora più sospetti dopo essere intervenuta in modo abbastanza strano e aver citato proprio Foriglio ...