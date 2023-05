Udinese Vs Juventus | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 29 maggio 2023) Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Le due squadre giocheranno per ottenere una vittoria per il prestigio dato che entrambe hanno raggiunto i loro obiettivi.Vssi giocherà domenica 4 giugno 2023 alle ore 15 presso la Dacia Arena.VS: LE(3-5-2): Silvestri, Becao, Masina, Perez, Pereyra, Samardczic, Walace, Lovric, Udogie, Nestorowski, Beto. All. Sottil(3-5-2): Perin, Gatti, Rugani, Danilo, Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik, Di Maria. All. AllegriIN TV il match sarà visibile in diretta su Dazn domenica 4 giugno 2023 alle ore 15 Sassuolo Vs ...