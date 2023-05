Udinese | Beto ai saluti? Spunta un’alternativa per l’attacco

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’potrebbe cambiare vesti in attacco e con il possibile addio dipotrebbe andare suL’potrebbe cambiare vesti in attacco e con il possibile addio dipotrebbe andare su. Alla dirigenza piace il nome di Piatek della Salernitana. E’ lui in cima alla lista dei preferiti per sostituire l’attaccante cercato anche dal Napoli.