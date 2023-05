Ucraina | Zelensky sente Erdogan | focus su guerra e accordo sui cereali

ha poi aggiunto che 'la cooperazione tra l'e la Turchia è importante e contribuisce efficacemente alla prosperità dei nostri popoli e alla stabilità internazionale'. 29 mag 16:34 ...Dopo il più grande attacco con droni messo in atto da Mosca su Kiev dall'inizio dell'invasione, alla vigilia delle celebrazioni per la fondazione della capitale, il presidenteinvia un nuovo messaggio: "Nel corso della sua storia, Kiev ha assistito a varie atrocità da parte degli invasori. È sopravvissuta a tutti, sopravvivrà a tutti. Nessuno ...Ma i singoli che hanno risposto all'appello del presidente dell'o del presidente Putin sono stati tanti. A Kiev è stata addirittura creata una Legione internazionalee per ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 460. Dopo le esplosioni a Kiev e in varie zone del Paese, Zelensky ribadisce la linea ucraina contro la Russia: "L'Ucraina è sopravvissuta a tutti gli invasori e ..."Il mondo ha bisogno di vedere che il terrore sta perdendo. Quando i patrioti assicurano l'abbattimento al cento per cento di qualsiasi missile russo, il terrore sta perdendo. Quando il mondo aumenta ...