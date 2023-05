Ucraina | raid aerei su Odessa | danni al porto | Diverse esplosioni a Kiev | difesa aerea in azione

(Di lunedì 29 maggio 2023) 29 mag 16:34: ok alle sanzioni per 50 anni all'Iran Il Parlamento dell'ha approvato l'introduzione di un nuovo pacchetto di sanzioni della durata di 50 anni contro l'Iran, accusato di ...

29 mag 08:15 Kiev, nella notteaerei su Odessa: danni al porto La scorsa notte la città portualedi Odessa, sul Mar Nero, è stata obiettivo diaerei, probabilmente con droni e si ...Ancora missili russi sulla capitale. Ancora terrore tra i residenti costretti a cercare riparo nei rifugi sotterranei. Terrore tra i banchi di scuola, terrore nelle corsie degli ospedali, dove l'allarme antiaereo arriva a ...Russia risponde Missile sulle auto a Kiev, scuolabus sfiorato - Video, Prigozhin torna a sfidare Putin: "In guerra serve carattere d'acciaio"- Russia, guerra di droni Questoè ...

Ucraina, raid su Odessa. Danni al porto RaiNews

Il presidente russo Vladimir Putin ha sancito la fine di un altro trattato di sicurezza ormai da tempo in stato di morte cerebrale. Viene infatti meno l'accordo sulle Forze convenzionali in Europa (Cf ...Dopo la sospensione del New Start, viene ora meno anche l'intesa sulle Forze convenzionali in Europa (Cfe) del 1990 ...