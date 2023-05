Ucraina | Podoliak | ' criminale diffondere notizie su operazioni difesa aerea'

(Di lunedì 29 maggio 2023) Kiev, 29 mag. (Adnkronos) - La diffusione di informazioni sull'operazione die sul luogo in cui sono caduti i missili è un atteggiamento "". Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyakdopo gli attacchi missilistici su Kiev di oggi. "Nel 15esimo mese di guerra - ha scritto su Telegram - con quali altre parole dobbiamo spiegare a tutti i funzionari militari, ai sindaci e ai blogger che non è possibile pubblicare il lavoro della, foto dai luoghi in cui sono caduti i razzi, l'elenco degli obiettivi degli attacchi". Il governo non ha imposto la censura ufficiale riguardo le informazioni che "non rappresentano una minaccia per la sicurezza e lanazionale", ha sottolineato, "Ma certamente la vita ...

