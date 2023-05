Ucraina | Kiev | “Abbattuti oltre 40 missili e droni | capitale nel mirino”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Si tratta del 15esimo attacco russo a maggio. La minaccia di Lukashenko Sono più di 40 iShahed-136 di fabbricazione iraniana e ida crociera lanciati dalle forze armate russe alle prime ore di oggi e che l’aeronautica militare diha detto di aver abbattuto. Presa di mira anche la, che secondo l’amministrazione locale non ha riportato danni significativi. Si tratta del 15esimo attacco russo a maggio e il secondo di una simile intensità, si legge sul Kiyv Independent. “Un’altra notte impegnativa per la”, ha scritto il sindaco diVitalii Klitschko sul suo account di Telegram. “Tuttavia, grazie alla professionalità dei nostri difensori, non ci sono stati danni o distruzioni di infrastrutture e altre strutture, compresi gli edifici residenziali, ...

2023 - 05 - 29 07:35:12 Nella notte allarme aereo ae in altre regioni Ae in un certo numero di regioni dell'è stato diffuso nella notte un allarme aereo, esteso poi a tutta l'. Poco dopo nella capitale e in altre località sono state udite esplosioni. ...... la Russia ha avviato una nuova serie di attacchi aerei contro l', utilizzando droni e missili da crociera. L'amministrazione militare diha riportato che le forze di difesa ucraine hanno ...continua a premere sul nervo scoperto di Nato e Usa, che ancora non si sono accordati sulle ... Operazione che permetterebbe di consegnare più rapidamente le forniture tanto necessarie all'. ...

Attacchi aerei su Kiev ed in altre regioni, esplosioni a Odessa - Aggiornamento del 29 Maggio delle ore 06:52 - Aggiornamento del 29 Maggio delle ore 06:52 RaiNews

La guerra si aggiorna di un nuovo capitolo: nella notte Kiev è stata fatta oggetto di un intenso attacco aereo, abbattuti 40 bersagli ...L'Ucraina è pronta alla controffensiva, ma nel frattempo proseguono i bombardamenti delle forze armate di Mosca. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio, la Russia ha lanciato 54 droni… Leggi ...