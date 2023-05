Ucraina | Kiev | Abbattuti oltre 40 missili e droni | capitale nel mirino

Quasi cinquecento giorni di guerra e a, come nel resto dell', ci sono ancora esplosioni. A distanza di ventiquattro ore dal più grande attacco di droni dall'inizio della guerra, nella notte della festa nazionale, la capitale ..."Un'altra notte impegnativa per la capitale", ha scritto il sindaco diVitalii Klitschko sul suo account di Telegram. "Tuttavia, grazie alla professionalità dei nostri difensori, non ci sono ...Primo turno in Sicilia e Sardegna • Ieri, giorno dell'anniversario della fondazione di, i russi hanno cercato di colpire la città con 54 droni, la contraereadice di averne ...

Attacchi aerei su Kiev ed in altre regioni, esplosioni a Odessa - Aggiornamento del 29 Maggio delle ore 06:52 - Aggiornamento del 29 Maggio delle ore 06:52 RaiNews

L'Ucraina è pronta alla controffensiva, ma nel frattempo proseguono i bombardamenti delle forze armate di Mosca. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio, la Russia ha lanciato 54 droni… Leggi ...Altri attacchi sono stati segnalati anche nella regione di Zhytomyr mentre un filmato diffuso dall'agenzia di stampa statale russa TASS ha mostrato l'immensa portata della distruzione di Bakhmut, dopo ...