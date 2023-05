(Di lunedì 29 maggio 2023) AGI - "noi dovremmo prendere sul serio la nostra 'influenza'. Non cisolo macroinfluencer con un grande pubblico, ma anche micro-influencer. Ogni cristiano è un microinfluencer". È quanto sottolinea il documento "Verso una piena presenza" del Dicastero per la Comunicazione che offre una riflessione pastorale sul coinvolgimento delle persone nella sfera digitale. "Ogni cristiano dovrebbe essere consapevole della propria potenziale influenza, a prescindere dal numero di persone che lo/la seguono", continua il Documento che esorta a utilizzare il mezzo di comunicazione con uno stile cristiano che "deve essere riflessivo, non reattivo, anche sui social media". "Dobbiamo essereattenti a non cadere nelle trappole digitali nascoste in contenuti cheintenzionalmente progettati per seminare conflitti ...

'Dobbiamo essereattenti a non cadere nelle trappole digitali nascoste in contenuti che sono ... si legge ancora nel testo che ricorda che 'alcuni dei più autorevoli 'influencer' sono ...Chiediamo aiuto a nome dicoloro che soffrono. Allo stesso tempo, esortiamo i nostri amici ...episcopale regionale dell'India del Nord - est (ha collaborato Nirmala Carvalho) TAGs - - >...Con questo linguaggio duro, scomodo, impastato di realtà, si avvicinò ai poveri per far di loro prima di tutto degli uomini vivi e responsabili e poi deiveri.i poveri che lo ...

Tutti i cristiani sono influencer AGI - Agenzia Italia

Cristiana Ciacci si sposa, la figlia di Little Tony svela i dettagli del suo matrimonio a Domenica In. Mara Venier è più emozionata della sposa e svela che non è solo per il legame che ha con ...Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, ricorda il papà morto 10 anni fa a causa di un tumore ai polmoni da Mara Venier, a Domenica In. La 50enne, unica figlia del cantante ...