(Di lunedì 29 maggio 2023) ROMA - Per il quinto anno consecutivo, in qualità di Mobility Partner e Official Car deld', il Gruppoha accompagnato gli atleti portando non solo l'interama ...

Per poter trasportarel'attrezzatura necessaria e godersi il viaggio in maniera confortevole senza rinunciare a nulla, Thule offre un'ampiadi prodotti per soddisfare i bisogni dei ...LaGR Sport è ispirata allo spirito sportivo della scuderia Toyota Gazoo Racing, sintesi dell'impegno portato avanti da Toyota nel migliorare costantemente i propri veicoli, sfruttando il mondo ...Laauto Suzuki è totalmente ibrida e spazia dalle auto compatte come la Ignis e la Swift per ... in Valle d'Aosta,da visitare. Dinamismo, innovazione ed esperienza caratterizzano da oltre ...

Tutta la gamma elettrificata Toyota al Giro d'Italia 2023 Tiscali

ROMA - Per il quinto anno consecutivo, in qualità di Mobility Partner e Official Car del Giro d'Italia, il Gruppo Toyota ha accompagnato gli atleti portando non solo l'intera gamma elettrificata ma an ...Husqvarna Motorcycles ha confermato la sua presenza ad EICMA 2023 con tutte le novità 2024, tra cui la Norden 901.