Turismo | sostenibilità decisiva per il 70% dei viaggiatori

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 29 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Il 2023 si prospetta come un anno molto positivo per l’andamento del settore del, con trend di crescita elevati. La novità della nuova stagione è un fattore sempre più centrale nelle scelte di viaggio: la. Le scelte di viaggio sostenibili nel 2023 risulteranno sempre più decisive per oltre il 70% deiitaliani, europei e americani, incidendo nella selezione delle mete di più di 200 milioni di presenze turistiche nel nostro Paese.E’ quanto emerge dalla terza edizione dell’indagine “Comunicazione, media e”, realizzata dal Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi (CeRTA) e Cattolica per il, in collaborazione con Publitalia ’80, e presentata all’Università Cattolica di Milano alla presenza del ministro del ...