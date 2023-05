Turchia | lira in calo dopo la riconferma di Erdogan Ma la borsa di Istanbul festeggia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Reazioni divergenti pere valuta turche in scia alla vittoria di Recep Tayyipnelle elezioni presidenziali. Il presidente resterà in carica per altri 5 anni. Ladiapre in rialzo del 2%, mentre lascende dello 0,3% e viene scambiata a 1 a 20,03 con il dollaro. Nell’ultimo anno la moneta turca ha perso il 18% nei confronti della valuta americana e il 18,5% sull’euro. I mercati azionari apprezzano probabilmente la stabilità emersa dalla tornata elettorale, viceversa su quello valutario si sconta la possibilità che continui l’ingerenza dinelle scelte della banca centrale. Nonostante un’inflazione al 44% (aver raggiunto l’80%) e il deprezzamento della moneta, i tassi di interesse vengono mantenuti artificiosamente bassi per ...

Laturca rischia un crollo del 29% se Erdogan dovesse attenersi alla sua politica di bassi tassi di interesse , ha affermato Morgan Stanley in una ricerca pubblicata ieri. In altre parole, la ...Si indebolisce laturca all'indomani della rielezione di Recep Tayyip Erdogan in, con gli investitori a chiedersi se mollerà la presa sull'economia nazionale. Secondo Wall Street c'è davanti un percorso ......La ricostruzione delle zone terremotate e la questione dei rifugiati siriani presenti in... E il deprezzamento dellache ha perso il 60% del suo valore rispetto al dollaro negli ultimi due ...

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato dichiarato vincitore dalla commissione elettorale, ottenendo così la sua terza elezione diretta consecutiva come capo dello Stato con il 52% dei voti.Piazza Affari è in cauto rialzo (+0,15%) al pari degli altri listini europei che non sono chiusi per festività in una giornata in cui non ci sarà il faro di Wall Street che celebra il Memorial day. (A ...