Turchia | il mondo si prostra ai piedi dell' autocrate di Ankara Erdogan

(Di lunedì 29 maggio 2023) Due analisi importanti Scrive Futura D'Aprile per il Fatto Quotidiano.it: " Comparando i risultati del primo e del secondo turno, l'opposizione ha vinto nelle stesse province in cui era risultato ...

Una maratona di volley della durata di due mesi con in campo tutte le migliori nazionali alorganizzata in svariate parti di tre continenti e che prevede il suo gran finale negli Stati ......'Italia e- si legge nel messaggio - sono alleate e condividono importanti responsabilità nel Mediterraneo e nel. Insieme possiamo fare di più per i nostri popoli e la crescita e la ...... il resto delnon lo era. Con il calo delle sue esportazioni di petrolio e gas verso l'Europa, la Russia ha rapidamente aumentato le sue esportazioni verso Cina,e India, che hanno ...

Erdogan vince ancora, ma ora il sultano è meno forte Agenzia ANSA

Il mondo si prostra ai piedi dell’autocrate di Ankara. La realpolitik cancella la “grande purga”, le carceri riempite di oppositori, il bavaglio alla stampa libera, giornalisti indipendenti zittiti, i ...Dopo la vittoria al ballottaggio, Erdogan si appresta a iniziare il suo terzo mandato tra paure e timori delle nazioni occidentali.