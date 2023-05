Tu resti alla Rai? | Fazio-lagna su Damilano | la risposta gelida spiazza tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Le parole sono importanti e pesano come macigni. A Che tempo che fa va in onda l'ultima mitragliata sul governo. Per l'intera puntata un continuo piagnisteo sullada parte die Littizzetto e zeppate continue contro l'esecutivo di centrodestra. Ad aprire le danze è Michele Serra con una supercazzola su Topo Gigio, poi è il turno del trio Cuzzocrea, De Bortoli eche apre il fuoco sul governo criticandolo praticamente su tutto: Emilia Romagna, le parole della Meloni sul Fisco, il Pnrr e le raccomandazioni dell'Europa. Parole forti che hanno confermato i sospetti: Che tempo che fa è diventato un circolo progressista. Ma a colpire sono anche le parole di Marcoche in chiusura del suo intervento parla del suo futuro incon il Cavallo e la Torre, la striscia quotidiana su ...