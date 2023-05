TS – “Godiamoci la vittoria ma la squadra va migliorata”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 29 maggio 2023) 2023-05-29 01:40:24 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: “La Champions ci ha dato molto più di quello che ci si attendeva, poi ci ha dato tanta amarezza perché siamo usciti con l’Inter. Il percorso che abbiamo fatto però non se lo aspettava nessuno. In campionato invece abbiamo sicuramente fatto meno di quello che potevamo. È stato il primo anno che abbiamo provato a lottare su due competizioni e qualcosina è mancato. Abbiamo fatto 5 mesi senza Maignan, con i più forti che sono andati al Mondiale, tante cose ci hanno condizionato, ma oraquesto risultato e il fatto che l’anno prossimo saremo in Champions. La base è solida,questache vincere qui non è mai facile“. Così Stefano Pioli, a Dazn, dopo ladel suo Milan in casa della Juventus. Pioli dopo ...