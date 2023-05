Tromba d' aria fa inabissare una barca turistica sul Lago Maggiore | 4 morti | venti le persone recuperate

L'incidente è avvenuto a causa di un violento temporale e di unad'che ha fatto capovolgere e affondare la barca.Una barca con a bordo 24 persone - tra passeggeri inglesi e membri dell'equipaggio - si è rovesciata nel Lago Maggiore a causa di un violento temporale accompagnato da unad'. Sono in corso le operazioni di recupero di chi è finito in acqua: quattro sono state ritorvate morte. Il corpo del quarto è stato recuperato poco prima delle 8 di lunedì mattina, a 16 ...Venti persone salvate dopo aver raggiunto la riva Tragedia domenica sul Lago Maggiore, dove domenica una barca turistica è stata capovolta da un'improvvisad'vicino a Lisanza (Varese). ...

Tromba d'aria sul lago Maggiore fa ribaltare una barca: i soccorsi per cercare i dispersi RaiNews

SESTO C. - 29-05-2023 -- La macchina dell’emergenza s’è rimessa in moto con le prime luci del giorno, mentre le indagini procedono per chiarire i dettagli del disastro nautico accaduto nella prima ser ...L’imbarcazione, dove c’erano bordo 25 persone, è stata sorpresa da un violento temporale con tromba d’aria. Operazioni di ricerca e soccorso proseguite per tutta la notte. Tragedia nel Lago Maggiore d ...