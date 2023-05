Trofeo Shalom | tutto pronto per la 38esima edizione | la presentazione il 31 maggio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAi nastri di partenza il 38°“Tabacchi Collarile Cup”. La conferenza stampa disi svolgerà mercoledì 31, con inizio alle 19, presso il Bar Agip, in via Aldo Moro a Benevento. Questo evento calcistico annovera il torneo femminile, allo stadio “Lino Mastronardi” di Pietrelcina, giovedì 1 e venerdì 2 giugno, e il torneo maschile, under 17, da giovedì 8 a domenica 11 giugno, presso il centro sportivo Ariella di Paduli. Le partite si giocheranno alle 17 e alle 19. A coordinare la conferenza stampa sarà il presidente dell’Asd, organizzatore dell’evento, Nunzio Raffio. Moderatore sarà il giornalista Alfredo Salzano. Previsti gli interventi dei vertici federali e dei sindaci ed amministratori comunali delle due località sannite dove si ...