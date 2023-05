Triathlon | la tappa di Cagliari delle World Series regala conferme importanti | mentre l’Italia prova a crescere

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) Cosa ci ha lasciato in eredità ladi2023? Il terzo appuntamento stagionale (mancano ancora Montreal, Amburgo, Sunderland e Pontevedra) ha messo in mostraai più alti livelli,in casa Italia le gare disputate al Poetto hannoto qualche passo in avanti importante ai nostri portacolori. Partiamo con un recap di quanto visto sino ad ora. Nellad’esordio di Abu Dhabi avevamo assistito al successo di Alex Yee davanti a Vasco Vilaca e Manoel Messias tra gli uomini, con Michele Sarzilla 24° e Alessio Crociani 45°,tra le donne Beth Potter e Sophie Coldwell avevano aperto la doppietta britannica nella ...