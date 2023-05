(Di lunedì 29 maggio 2023) Manca ormai sempre meno al debutto di Martinaal. La tennista italiana (testa di serie n.26) sfideràl’ucraina Elina(attuale n.191 al mondo ma ex n.3) in un match sulla carta molto complicato: in palio ci sarà il secondo turno contro l’australiana Storm Hunter (n.203 WTA), uscita vittoriosa ieri dalla partita contro la spagnola Nuria Parrizas-Diaz. Dopo aver raggiunto incredibilmente la semifinale a Parigi nel 2022, la classe 1993 nata a Firenze, che arriverà all’incontro odierno in seguito al ritiro di settimana scorsa ai quarti del WTA di Rabat, cercherà sicuramente in ogni modo di conquistare un risultato importante anche in questa edizione del. Per lei non sarà però di certo facile, e già il ...

... la semifinalista della scorsa edizione e numero uno d'Italia, Martina, affronterà la campionessa del titolo '250' di Strasburgo ed ex numero tre del mondo Elina. L'altro italiano ......00 - (Q) Day vs (WC) Mladenovic a seguire - (10) Auger - Aliassime vs Fognini a seguire -vs (26)a seguire - (WC) Fils vs (29) Davidovich Fokina COURT 14 Ore 11:00 - Kanepi vs (20)...Cocciaretto - Kvitova chiudono la giornata su Lenglen. Fognini (contro Aliassime) e(contro) uno dopo l'altro sul Simonne - Mathies La seconda giornata del Roland Garros prevede l'esordio di tanti big, tra cui l'attuale numero 1 del mondo e colui che occupava ...

Trevisan-Svitolina oggi, Roland Garros 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

Novak Djokovic sta inseguendo diversi record agli Open di Francia di quest'anno Novak Djokovic ha iniziato la sua corsa per il 23esimo titolo di ...