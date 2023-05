(Di lunedì 29 maggio 2023) Esordio per Martinaed Elisabettanel day 2 del Roland Garros, secondo Slam del 2023, in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro) . Primo turno insidioso ...

Primo turno insidioso per(3° match dalle 11 sul "Simonne - Mathieu"). La 29enne mancina di Firenze , n.24 del ranking e del seeding, deve vedersela con l'ucraina Elina, n.192 ...[26] Martina" ElinaErrori non ammessi " Un anno dopo una storia indimenticabile, Martinatorna al Roland Garros. Lo fa con molta più pressione, con tanti punti da ...... l'ucraina Elina, passata dal numero 508 al numero 192 grazie al primo titolo conquistato ... Davanti a tutte c'è sempre Martina, che guadagna due posizioni e risale al numero 24. ...

Trevisan-Svitolina e Cocciaretto-Kvitova, che sfide a Parigi! Tiscali

Esordio per Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto nel day 2 del RolandGarros, secondo Slam del 2023, in corso sulla terra rossa ...Tennis | Diamo i Numeri, Extra | La conquista del primo titolo in carriera nel circuito maggiore è un momento impossibile da dimenticare per qualunque tennista. Sarà così anche per Lucia ...