Trevisan subito fuori a Parigi | passa Svitolina Esame Kvitova per Cocciaretto

Sul "rosso" francese dodici mesi fa giocava una favolosa semifinale. Quest'anno invece non inizia nemmeno la favola di Martina, che bloccata dalla tensione è uscitadi scena al Roland Garros, secondo Slam del 2023, in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro) . In un primo turno davvero ...Martinasalutail Roland Garros. L'italiana, testa di serie numero 26 nel torneo e che difendeva la semifinale raggiunta un anno fa, è stata sconfitta da Elina Svitolina , ex numero 3 al mondo ...Dolorosa sconfitta al primo turno per Martina, che salutail Roland Garros dopo essere stata sconfitta per 6 - 2 6 - 2 da Elina Svitolina . Un match che sin dal sorteggio nascondeva più di un'insidia, con la tennista ucraina che ...

Trevisan subito fuori a Parigi, passa Svitolina. Esame Kvitova per ... SuperTennis

Sul “rosso” francese dodici mesi fa giocava una favolosa semifinale. Quest’anno invece non inizia nemmeno la favola di Martina Trevisan, che ...Dolorosa sconfitta al primo turno per Martina Trevisan, che saluta subito il Roland Garros dopo essere stata sconfitta per 6-2 6-2 da Elina Svitolina.