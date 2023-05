Tre motociclisti morti in incidente nel Foggiano | automobilista arrestato per omicidio stradale | era positivo all' alcol test

Era alla guida della Dacia contro la quale ieri pomeriggio, in territorio di Troia si sono schiantati idi Ariano Irpino, deceduti nell'incidente. Aveva assunto, secondo i test a cui ...... nel Foggiano, in cui hanno perso la vitagiovani. L'uomo, il 41enne Francesco Maffia originario di Orsara di Puglia, è accusato di omicidio stradale e si trova in carcere a Foggia. ...... nel foggiano, in cui hanno perso la vitagiovani. L'uomo, il 41enne Francesco Maffia originario di Orsara di Puglia, è accusato di omicidio stradale e si trova in carcere a Foggia. ...

Auto contro moto, muoiono tre motociclisti sulla Ss 90 alle porte di Troia, arrestato il conducente dell'auto La Gazzetta del Mezzogiorno

Il pilota di origine pugliese ha firmato un nuovo accordo per tre anni con la Casa bolognese: "Non riesco ad immaginarmi con un colore diverso dal rosso" ...In tre diverse e curiose domande di brevetto BMW illustra come si potrebbe far sterzare la ruota posteriore mantenendo la trazione: qual è l'obiettivo