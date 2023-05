Tre morti e un disperso nel naufragio sul Lago Maggiore

(Di lunedì 29 maggio 2023) AGI - Si è aggravato il bilancio dell'incidente accaduto nella serata di domenica sul. Sono tre iaccertati, dopo che i sommozzatori dewi vigili del fuoco hanno recureperato il corpo di un'altra vittima. Domenica gli elisoccorritori avevano individuato il primo corpo privo di vita, quello di uno straniero di 53 anni. La seconda vittima, invece, era stata recuperata nella notte quando i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato il relitto della barca a sedici metri di profondità. Probabilmente si trovava sottocoperta, e non sarebbe nemmeno riuscita ad abbandonare la nave prima che si inabissasse. Potrebbe trattarsi della donna dell'equipaggio che mancava ancora all'appello. #Varese, imbarcazione ribaltata nel: recuperati nella notte i corpi senza vita ...

I soccorritori avrebbero tratto in salvo circa venti persone, ma secondo l'ultimo bilancio l'incidente avrebbe provocatoe un disperso. L'incidente nel lago Maggiore . I soccorsi: un morto ...le persone soccorse nessuno ha riportato gravi ferite L'incidente è avvenuto intorno alle 19:30, quando la comitiva di turisti - a bordo di una house - boat di 16 metri - si trovava nelle acque ...

Lunedì mattina è stato recuperato un terzo corpo dal Lago Maggiore, dove domenica sera una barca turistica si è capovolta a seguito di un violento temporale accompagnato da una tromba d'aria nei press ...Paura al Lago Maggiore. Una barca a vela si è ribaltata nella serata di oggi, domenica 28 maggio, durante un giro turistico. Il motivo Una tromba d'aria si è… Leggi ...