Travolto e ucciso dal treno della metropolitana della linea rossa di Milano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Un giovane di 26 anni è statoda unM1 () di. L’incidente si è verificato lunedì mattina nella fermatastazione Bonola, attorno alle 9.30. Laè stata bloccata per permettere il lavoro dei soccorritori prima e i rilievi delle forze dell’ordine poi. Sul posto anche i vigili del fuoco. L’Atm ha comunicato che la “M1 è chiusa tra QT8 e Molino Dorino”. E ancora: “In questa tratta i treni sono sostituiti da bus, in arrivo compatibilmente con le condizioni del traffico. Aperta normalmente nelle tratte Sesto-Bisceglie, Sesto-QT8 e Rho Fiera-Molino Dorino. In alternativa per Rho Fiera usate le linee S. Considerate ...