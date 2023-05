Trapani | neonato abbandonato in campagna a Paceco | arrestati baby genitori

(Di lunedì 29 maggio 2023) (Adnkronos) – Dovranno rispondere di tentato omicidio in concorso i presuntidello scorso anno, in un terreno in contrada Sciarrotta anel trapanese. I due sono statioggi dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia die della Stazione di, coordinati dalle Procure die per i Minorenni di Palermo. A ritrovare il piccolo l’anno scorso, avvolto in una coperta, erano stati i proprietari di un terreno poco distante dal luogo dell’abbandono, che avevano sentito i vagiti del bimbo. Da quel momento, i militari di, coordinati dalle competenti autorità giudiziarie, hanno cercato i responsabili dell’abbandono e del tentato omicidio. “L’indagine è stata ...

Leggi Ancheabbandonato in una busta a, l'uomo che l'ha trovato: 'Presto sarà adottato' Leggi Anche Milano, trovata una famiglia per il piccolo Enea - La madre lo aveva affidato con una lettera ...... hanno arrestato con l' accusa di tentato omicidio in concorso , i presunti genitori delabbandonato lo scorso anno, in un terreno in contrada Sciarrotta di Paceco (). La notizia ...... coordinati dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali die per i Minorenni di ... hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio in concorso, i presunti genitori del...

Neonato abbandonato a Trapani, arrestati i genitori TGCOM

Arrestati i due genitori che nel 2022 abbandonarono, all'interno di una campagna, il loro figlio neonato a Trapani.Sono stati arrestati i presunti genitori di Francesco Alberto, il neonato abbandonato nelle campagne trapanesi lo scorso 4 ottobre ...