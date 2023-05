Trapani | neonato abbandonato in campagna a Paceco | arrestati baby genitori

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 maggio 2023) La madre incastrata dal test del Dna. Per lei e il padre l'accusa è di tentato omicidio Dovranno rispondere di tentato omicidio in concorso i presuntidello scorso anno, in un terreno in contrada Sciarrotta anel trapanese. I due sono statioggi dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia die della Stazione di, coordinati dalle Procure die per i Minorenni di Palermo. A ritrovare il piccolo l’anno scorso, avvolto in una coperta, erano stati i proprietari di un terreno poco distante dal luogo dell’abbandono, che avevano sentito i vagiti del bimbo. Da quel momento, i militari di, coordinati dalle competenti autorità giudiziarie, hanno cercato i ...