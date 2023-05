Tragedia sul lago Maggiore | tromba d’aria improvvisa | barca si ribalta | quattro morti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ieri, domenica 28 maggio attorno alle 19:30 unacon a bordo 24 persone si èto nelvicino a Lisanza, una frazione di Sesto Calende, in provincia di Varese: sono mortepersone e attualmente non risultano esserci dispersi. Le altre che erano a bordo sono riuscite a mettersi in salvo poco dopo l’incidente. Sul posto sono arrivate le ambulanze e nei soccorsi sono coinvolti l’Agenzia regionale per le emergenze (AREU), la Guardia Costiera, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, i cui sommozzatori sono rimasti al lavoro fino a lunedì mattina per trovare l’ultima persona dispersa, il cui corpo è stato trovato a 16 metri di profondità vicino al relitto affondato. Poco dopo l’incidente i dispersi erano tre, i cui corpi sono stati trovati tra la tarda serata di domenica e l’alba di ...