Tragedia sul Lago Maggiore | si ribalta una barca | morte 4 persone

domenica sera, poco prima delle 20, in una piscina presso un centro sportivo in viale della ...posto sono intervenuti anche gli ispettori dell' Asl. L'area della piscina è stata sequestrata.ROMA.ieri sera, poco prima delle 20, in una piscina presso un centro sportivo in viale della ...posto sono intervenuti anche ispettori dell' A.s.l.. L'area della piscina è stata ...Lo conferma la Procura di Busto Arsizio che scioglierà le riserve sulle prime indagini non appena avràpiatto tutti gli elementi oggettivi, in primis il relitto che si trova sommerso in ...

La vita di Miguel Torren contraddistinta da una serie infinita di tragedie familiari. Ora è stato ucciso anche il quarto fratello Coqui.Il Boss era impegnato in una data alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam e durante il concerto, dopo l'esecuzione di "Ghost" è inciampato in un uno scalino del palco. Il 73enne rocker è ruzzalato a ter ...