Tragedia sul lago Maggiore | morte quattro persone | ecco chi sono le vittime

Si tratta di una "navetta olandese" del 1982, una barca di 15 metri da 380 cavalli, equipaggiata con ogni confort per le escursionilago di comitive. La barca veniva affittata alla giornata per ...Soccorsi e autoritàluogo dellaposto sono giunti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del ragazzo. Non gli è rimasto ......Patriarca - pianificando e organizzando gli interventi di messa in sicurezza e monitoraggio... Quella che è accaduta in Emilia Romagna è l'ennesimaannunciata come quella della Marmolada, ...

Sull'imbarcazione, al momento del temporale (19:30 circa), si trovavano a bordo venticinque persone. Il vento forte che si è abbattuto sul lago Maggiore ha provocato il rovesciamento del natante. In ...La tragedia ieri sera intorno alle 19.30 sul Lago Maggiore fra Sesto Calende, nel Varesotto, e Arona nel Novarese all'altezza di Lisanza ...