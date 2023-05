Tragedia sul lago Maggiore | chi sono le vittime | tra i morti la fidanzata dello skipper

(Di lunedì 29 maggio 2023) La festa di compleanno sul, finisce in. Il battello turistico si ribalta a causa del maltempo e, dopo una notte di ricerche, leaccertatequattro.due uomini ...

a Roma dove un bambino di tre anni, di nazionalità ivoriana, è morto ieri sera poco prima ...posto è intervenuto il 118 che non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Sulla vicenda ...... battello turistico si ribalta per una tromba d'aria: 4 mortiLago Maggiore Bambino di 3 anni trovato morto nella piscina di un centro sportivo a Centocellelago Maggiore : chi sono ...posto è intervenuto anche il personale della Asl, per gli accertamenti di propria competenza 29 maggio 2023

Un bambino di tre anni è morto domenica sera, poco prima delle 20, a Roma dopo essere annegato in una piscina in un centro sportivo nella zona ...La festa di compleanno sul lago Maggiore, finisce in tragedia. Il battello turistico si ribalta a causa del maltempo e, dopo una notte di ricerche, le vittime accertate sono quattro. Sono ...