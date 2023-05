Traffico Roma del 29-05-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna un precedente incidente comunque in via di risoluzione Aral stato maggiormente gli spostamenti tra Nomentana e Casilina in progressiva diminuzione ilsulla carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana menoanche sulla Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est ancora sulla tangenziale est della città dinel dettaglio lungo la galleria della Nuova Circonvallazione interna ricordiamo la chiusura per lavori notturni dalle 22 alle 6 del mattino successivo del tratto tra lo svincolo della A24 e via Batteria Nomentana su tutte e due i sensi di interventi di manutenzione su via di Boccea dove le transito avviene tramite senso unico alternato tra via Pantan Monastero via ...