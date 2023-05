Traffico Roma del 29-05-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esternasostenuto è rallentato tra l’autostrada-fiumicino e la diramazioneSud si viaggia rallentati anche in interna in particolare tra Cassia e Prenestina Maggiore attenzione sui percorsi autostradali che colleganocon le regioni di confine per il maltempo e la pioggia possibile allagamenti segnalati Inoltre sulla A1 tra Guidonia e la diramazionenord verso Firenze consueti spostamenti dell’ora di punta sulla lettera turbano della A24 per chi viaggia in direzione delintenso Anche su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria per chi va a San Giovanni acittà prudenza per la presenza ...