Traffico Roma del 29-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023) Luceverdeun buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna in aumento iltra la Pontina è la diramazioneSud stesse condizioni di viaggio lungo le interna tra Cassia bis Prenestina ma il tempo e pioggia segnalata sul trattoNapoli dell’autostrada del sole con possibili rallentamenti tra Valmontone Anagni su tutti e due i sensi di marcia si viaggia senza disagi di rilievo sul percorso Urbano della A24 mentre perintenso siamo ora sulla tangenziale est si rallenta tra Corso di Francia & via Salaria e tra via Tiburtina e viale Castrense sempre in direzione San Giovanni ancora sulla tangenziale est nel dettaglio lungo la galleria della Nuova Circonvallazione interna ricordiamo la chiusura per lavori notturni ...