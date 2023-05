Traffico Roma del 29-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità a seguito di un incidente si è in coda sulla via Pontina il bivio per Ardea e Castelno direzioneL’incidente è avvenuto esattamente all’altezza di Montedoro per un altro incidente Code in città in via di Boccea da via di Torrevecchia a via Nazareth altro incidente in via Collatina all’altezza di piazza Vincenzo Mangano grosse difficoltà per la chiusura aldella via Salaria per lavori di potatura tra via di Villa Ada piazza di Priscilla ilrisulta fortemente rallentato in tutta la zona ci spostiamo sul Raccordo Anulare e qui troviamo rallentamenti e code tra Tuscolana e Ardeatina in carreggiata interna intanto all’Eur al centro congressi La nuvola è in corso fino a giovedì prossimo ...