Traffico Roma del 29-05-2023 ore 11 | 30

(Di lunedì 29 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati a seguito di un incidente si sta in coda sulla via Pontina tra il bivio per Ardea e Castelno in direzioneL’incidente è avvenuto esattamente all’altezza di Montedoro altri incidenti in città tra questi quello che sta creando maggiori disagi in via di Boccea ci sono Infatti code da via di Torrevecchia a via Nazareth altro incidente sulla Collatina all’altezza di piazza Vincenzo Mangano difficoltà Inoltre per la chiusura aldella via Salaria per lavori di potatura tra via di Villa Ada e piazza di Villa ilrisulta fortemente rallentato in tutta la zona Lungo la carreggiata interna del raccordo anulare abbiamo rallentamenti e code tra Tuscolana e Ardeatina all’Eur al centro congressi La nuvola è in corso fino a giovedì primo giugno il ...