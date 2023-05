Traffico Roma del 29-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e la tratto di strada da via di Ponte Salario a Piazza Priscilla in direzione del tratto è a senso unico in direzione del centro gli interventi sono in programma oggi e domani nella fascia oraria 10-15 riqualificazione in profondità pulizia delle caditoie sfalcio del Verde sono gli interventi che dalle 21 di questa sera interesseranno 19 km di alcune delle arterie fondamentali per la mobilità e per i flussi didella capitale partiranno questa notte Infatti lavori di riqualificazione della pavimentazione in via Trionfale via Trionfale nuova via della Camilluccia sulla tangenziale est da via della Batteria Nomentana Largo Passamonti lavori che prendono l’avvio con un finanziamento di 40 milioni di euro proveniente dai fondi per il Giubileo partirà sempre ...