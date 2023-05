Traffico Roma del 29-05-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità difficoltà di transito sulle due carreggiate raccordo anulare lungo la carreggiata esterna troviamo code tra la Prenestina era Nomentana da Castel Giubileo alla pisana e poi dallaFiumicino alla Pontina mentre in carreggiata interna abbiamo dei tre a casa e l’ardeatina code per incidente su Viale Palmiro Togliatti nelle due direzioni incidente avvenuto all’incrocio con via deinisti auto in fila in entrata in città poi sulla via del mare tra Casal Bernocchi sulla Pontina tra Aprilia e Pomezia può eseguire rallentamenti tra Castel di Decima Eur code anche lungo la via Appia tra il bivio per la via dei Laghi e Capannelle perverso il centro poi sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti sulla Salaria della ...