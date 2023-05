Tra Lugano e Como | i luoghi più belli da visitare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il lago die il lago di, situati al confine tra la Svizzera e l’Italia, offrono non solo splendidi panorami naturali, ma anche opere d’arte e strutture architettoniche sorprendenti. Queste regioni emanano da sempre un’energia straordinaria e un desiderio di innovazione tipico delle più famose metropoli internazionali, senza però compromettere la loro tradizione territoriale, dal sapore fortemente lacustre. Parco San Marco, un prestigioso hotel con spa sul lago di, rappresenta senza dubbio la scelta ideale per un soggiorno in Canton Ticino. Inserito in un resort di lusso che si estende su una superficie di 23 ettari e mezzo, l’hotel vanta un grande bosco e una spiaggia privata di oltre 3.000 metri quadrati, in grado di soddisfare le diverse esigenze dei visitatori. Con 6 ristoranti e 3 bar, Parco San Marco ...