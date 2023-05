Tra i morti del naufragio sul lago Maggiore anche due agenti dell' Intelligence | Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi partecipavano a una festa

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato i corpi di due uomini e due donne,cui Anya Bozhkova, cittadina russa e moglie del comandante dell'imbarcazione che invece si è salvato. Le ...... dove ha lodato il sacrificio di generazioni di soldati statunitensicombattendo per il loro ...ricorrenza in onore di tutti i caduti americani in guerra è arrivata all'indomani dell'accordo......attacco missilistico russo contro la città di Dnipro con le ultime stime che parlano di duee ...cui sul territorio dell'Ucraina", ha affermato il generale, specificando che la task force del ...

Tra i morti la compagna dello skipper, vivevano sulla barca - Ultima ... Agenzia ANSA

Al vaglio la dinamica dell’urto tra la Fiesta e la Golf. L’autopsia dirà se lo straniero era ubriaco di ritorno dalla discoteca ...Joe Biden ha celebrato il Memorial Day con la tradizionale cerimonia della deposizione di una corona di fiori al cimitero nazionale di Arlington, dove ha lodato il sacrificio di generazioni di soldati ...