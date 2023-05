Totti | Il Siviglia? Mourinho sa come affrontare queste partite

(Di lunedì 29 maggio 2023) – “È stata una bellissima emozione vedere la Roma in finale, da tifoso romanista è una delle cose più belle. Raggiungere due finali consecutive è una sensazione indescrivibile, è la prima volta che accade in tanti anni. Speriamo vada tutto per il verso giusto, sarà una partita dura e può succedere di tutto”. Francesco(nella foto) e la finale di Europa League. Lo storico capitano della Roma parla a due giorni dal match contro il. A proposito della squadra spagnola, nelle parole riportate dal sito della Uefa, dice: “Ha più esperienza infinali, ne hanno giocate 6 e le hanno vinte tutte. Prima o poi, magari con un po’ di sfortuna perderanno. Conabbiamo questa fantastica opportunità, è un allenatore con molta esperienza in questo tipo di, quindi l’affronterà nel ...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "È stata una sensazione meravigliosa vedere la Roma in finale. Da tifoso della Roma, è una delle cose più belle in assoluto. È una sensazione incredibile raggiungere due fi ...