Totti e Ilary | chiude la Scuola Calcio | è caos I bambini non possono giocare | le famiglie chiamano i carabinieri

ElegantissimaBlasi in total black durante la diretta della settima puntata dell' Isola dei Famosi , ha ... Un riferimento nemmeno troppo sottile a Francesco, il Capitano per eccellenza, ex ...La lite tra FrancescoBlasi sfocia in Caserma . La separazione più chiacchierata degli ultimi tempi, dopo varie querele legate alla mega villa e al caso dei Rolex e delle borse, si sposta sul centro sportivo ...... tenendo conto del fatto che Francescoè stato per anni il Capitano della Roma e da molti tifosi è ancora oggi riconosciuto così. Per questo motivo, di fronte a, Enrico fa un passo ...

Chanel Totti identica a mamma Ilary, due gocce d'acqua nel selfie allo specchio Today.it

In diretta televisiva Ilary resta amareggiata dal comportamento di Mazzoli e Lo Cicero, mentre Enrico dà inizio alla puntata con ironia ...Enrico Papi gela la conduttrice: “Mi sono vestito da capitano… ah no, scusa” Nuova puntata dell’Isola dei Famosi condotta come ...