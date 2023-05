Allo psicologovoluto scrivere una canzone: è l'unico modo che conosco per raccontarmi'. 'È ... Quando hanno smessoprima e De Rossi poi, due simboli, è finita un'era'. Ora c'è Dybala. La ...Purtroppo la passione non è bastata per dare ciò chevoluto. L'onestà non è mai mancata, la qualità a volta sì ". Alla Roma toccò Monchi dire adel suo addio: " E non riuscii a trattenere ...Se poi m'avessero chiesto con chi giocare una finale d'Europa Leaguedetto la Roma, senza ... A tutto Monchi: Pallotta,, Pastore, Dybala... Conosce come gioca la Roma"Oggi abbiamo tanti ...

Totti: 'Avrei voluto essere allenato da Mourinho.E su Bove...' Calciomercato.com

Francesco Totti torna a parlare. E lo fa al sito dell'Uefa a due giorni dalla finale di Europa League che vedrà la Roma sfidare il Siviglia. Lo storico capitano tratta diversi temi tra cui la ...Chanel Totti ha mostrato la manicure appena fatta e il dettaglio non è passato inosservato. La ragazza ha scelto un colore molto particolare.