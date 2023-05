Tottenham | Kulusevski | «Futuro? Vedremo Sono concentrato solo sul campo»

Commenta per primo Dejannon sa ancora dove giocherà l'anno prossimo. Anzi, non sa nemmeno se a deciderlo sarà la Juve o il. Ancora tutto bloccato infatti in casa Spurs, il suo entourage aspetta una ...LONDRA (Inghilterra) - Futuro in bilico per . Il giocatore del(in prestito dalla Juventus) ha ammesso di non essere sicuro di quale maglia indosserà la ..., futuro in bilico Lo ...L'opzione di riscatto era infatti legata esclusivamente alla permanenza del Leeds United in Premier League: evenienza vanificata daldell'altro ex bianconero Dejan, proprio all'...

Kulusevski, Juve o Tottenham “È il momento di parlare con il club” Tuttosport

La Lazio con la vittoria contro la Cremonese ha chiuso il suo campionato in casa festeggiando l'accesso alla prossima Champions League e il quasi raggiunto secondo posto che garantirebbe la partecipaz ...Kulusevski Juve: due scenari in vista dell’estate. Cosa può succedere per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Con il Tottenham fuori dalla prossima Champions League, il destino di Dejan Kulusevs ...