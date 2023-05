Torna il Covid | a giugno oltre 60 milioni di casi attesi

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lo spettro delsembra ormai scomparso dalle nostre vite, ma le nuove ondate non sono ancora del tutto scongiurate. Ecco le previsioni. A partire dallo scorso anno, le notizie sull’epidemia di-19 hanno cominciato a rallentare. La maggior parte dei paesi ha cominciato proprio nel 2022 are alla normalità. Le persone sembrano quasi aver dimenticato l’evento traumatico della pandemia. Lo scorso 11 maggio l’Organizzazione mondiale per la sanità ha anche dichiarato la fine dello stato di pandemia. Tuttavia, le ultime notizie sembrano farre la paura del virus su tutti noi. Una nuova ondata diè prevista nei prossimi mesi, ma solo in alcuni paesi – grantennistoscana.itIn effetti, mentre tutto il mondova alla normalità, c’è stato un paese che ...