Torbella – Spacciatore fugge dal Pertini | ripreso dopo 47 giorni

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023) – Un uomo di 49 anni, arrestato per associazione a delinquere per lo spaccio di droga e poi ricoverato all’ospedaleda cui era evaso, è statodalle forze dell’ordine47di latitanza. Lo, che esercitava il turpe mestiere a San Basilio, s’era rifugiato da un amico a Tor Bella Monaca. La notizia della sua fuga dall’ospedale non era stata diffusa dagli inquirenti. Polizia penitenziaria e carabinieri lo hanno individuato e arrestato quattrofa, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi.